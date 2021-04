"Un pensiero grande a tuti i vaccinatori", al lavoro anche oggi e domani in Toscana dove si e' arrivati a "730.000 dosi somministrate, ma dobbiamo incrementare ancora di piu'". Cosi' stamani il presidente della Toscana Eugenio Giani ai microfoni di Toscana Tv durante la diretta da piazza del Duomo per lo Scoppio del Carro e la messa in Cattedrale.