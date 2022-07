“Il via libera alla possibilità di fare la quarta dose anche per gli over 60 - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità - sta già creando palesi disagi a chi voleva prenotare presso un centro vaccinale.” “Già per le somministrazioni rivolte agli over 80 nell’intera provincia pistoiese-prosegue il Consigliere - solo per fare un esempio, se l’anziano non trovava il supporto del medico di famiglia, aveva a disposizione solo l’ex ospedale del Ceppo del capoluogo come opzione; quindi dalla Valdinievole, ci si doveva necessariamente spostare, con il caldo asfissiante di questo periodo, fino a Pistoia. Mi risulta, inoltre - precisa l’esponente leghista-che, a tutto ieri, diverse persone ultrasessantenni, non siano ancora riuscite a prenotarsi. Insomma - conclude il rappresentante della Lega-mi auguro che ci si organizzi al meglio e tempestivamente, affinchè chi ha intenzione di vaccinarsi venga agevolato nel suo intendimento e non debba andare incontro ad esasperanti ed intollerabili lungaggini”.