“La programmazione dei fondi strutturali europei non è certamente al passo coi tempi, davvero complessi, che stiamo attraversando - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega. Le imprese e le famiglie chiedono, infatti, risposte urgenti ed immediate - prosegue il Consigliere - e come successo durante la pandemia, parte dei 2,3 miliardi disponibili per la Toscana per il settennato 21/27 dovrebbero essere utilizzati per fronteggiare il caro bollette. Abbiamo appreso oggi in Commissione che si è concluso l’iter sulla nuova programmazione dei fondi strutturali europei, il quale ammonta, per quanto riguarda il fondo sociale ed il fondo per le attività produttive, appunto a circa 2,3 miliardi. Questa notizia è certamente positiva, ma stupisce il fatto di come questi soldi saranno spesi nei prossimi anni, quando, viceversa, sarebbe urgente concentrare tutti i nostri sforzi per sostenere le aziende e di conseguenza i lavoratori e le loro famiglie alle prese con una crisi dai risvolti drammatici. Ricordiamo - sottolinea il rappresentante della Lega - che i finanziamenti legati alla programmazione europea, in riferimento ai fondi strutturali, derivano da contributi che l'Italia stessa versa annualmente alla UE, (siamo il 4° Paese come contributi versati!). Com’è successo nel periodo pandemico, non possiamo, dunque, seguire le procedure tradizionali. E’ indispensabile trovare risorse ed un ripensamento di come utilizzare parte dei suddetti fondi sarebbe un’azione opportuna, utile ed urgente. Il rischio, è quello di perdere la nostra vocazione manifatturiera. Chiediamo, quindi, al Presidente Giani d’impegnarsi seriamente ed immediatamente su questo tema, per far sì che la Toscana possa essere capofila di questa proposta dando, finalmente, risposte concrete ai toscani".