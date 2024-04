"Fare immediatamente chiarezza e tornare ad erogare un contributo per le terapie che, da gennaio, non sarebbe più disponibile per quelle famiglie che hanno una persona autistica; queste le naturali e condivisibili richieste portate in piazza, a Firenze, dai genitori, e che noi abbiamo immediatamente tradotto in una mozione", afferma Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità. "Un taglio che deve essere assolutamente ripensato e ci auguriamo, dunque, che l'Assessore Bezzini, già nella Commissione competente, spieghi perché si sia arrivati a questa deleteria determinazione", prosegue il consigliere.

"Togliere aiuti a queste persone significa, infatti, porle ancor più in difficoltà, e ciò non è tollerabile", precisa l'esponente leghista. "Tagliare in sanità è sempre una pessima idea e, in questo caso specifico, se possibile, ancora più esecrabile", conclude il rappresentante della Lega.