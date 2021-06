"Riteniamo totalmente sbagliato - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega - l'intendimento della Giunta toscana che si propone di modificare la Legge regionale 2/2019, che tratta delle disposizioni in materia di edilizia residenziale popolare. In particolare, il punto che noi contestiamo apertamente - prosegue il Consigliere - è l'azzeramento dell'obbligo di essere residenti o lavoratori in Toscana da almeno cinque anni per poter accedere ai bandi di assegnazione degli alloggi in questione. Togliendo l'attuale vincolo, che non è per nulla incostituzionale, come il Pd farebbe, invece, intendere, visto che da oltre 2 anni è pienamente in vigore nella nostra regione - precisa l'esponente leghista - in pratica chi ha preso la residenza da un giorno, avrebbe gli stessi diritti di chi, viceversa, risiede da anni, pagando le tasse competenti. Noi - sottolinea il rappresentante della Lega - puntiamo ad un criterio di assegnazione, delle peraltro poche abitazioni a disposizione dei cittadini bisognosi (meno del 3% all’anno degli aventi diritto accede ad un alloggio ERP), che vada, dunque, a premiare la consolidata appartenenza ad una comunità".

"Insomma, tanto per cambiare-insiste Galli-ci troviamo di fronte ad una più che criticabile decisione la quale scaturisce da una classica visione vetero-statalista che tende palesemente a discriminare chi paga regolarmente le tasse locali, come l’addizionale comunale IRPEF, magari da tempo, e che vive da un periodo ragionevole le dinamiche sociali di una comunità. Quindi - conclude Giovanni Galli - chi è almeno da cinque anni parte integrante di una comunità cittadina, è giusto che, in caso d'improvvisa necessità, possa affidarsi alla vigente normativa che chi governa questa Regione vuole, con modalità improvvide, colpevolmente abrogare".