"Troppi rendering inconsistenti e zero progetti realizzabili. È mancata la capacità di programmare e progettare lo sviluppo urbano attraverso interventi fattibili in questi dieci anni e così Prato, seconda città della Toscana, è rimasta tagliata fuori, come giustamente ha denunciato il nostro candidato sindaco Gianni Cenni. Il governo di Centrodestra ha stanziato risorse fondamentali per la Toscana, su settori strategici, dall'ambiente alle infrastrutture, ma Prato, a differenza di un capoluogo come Pistoia, è rimasta esclusa. Non deve più succedere. Siamo certi che i concittadini pratesi meritino di più, come ci impegniamo a fare nei prossimi cinque anni di Centrodestra al governo della città. Comunque, quando la sinistra avrà sciolto le riserve sul proprio candidato sindaco sarà un piacere per noi, che già da settimane abbiamo presentato il candidato sindaco, confrontarsi sulla vita reale della nostra città".

Lo affermano in una nota l'On. pratese di Forza Italia Erica Mazzetti, responsabile dipartimento lavori pubblici di FI, e il coordinatore comunale Francesco Cappelli.