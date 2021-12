“Sinceramente, dopo un anno di mandato - afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega - non riusciamo ancora a capire quali siano la visione e le idee del Presidente Giani, che possano garantire l’effettivo sviluppo della Toscana. Prova ne è oggi in Commissione dove, ahimè, la confusione è regnata sovrana, nonostante il momento delicato dal punto di vista sanitario ed economico.



I problemi che abbiamo riscontrato sono sia di natura procedurale e formale, sia sul piano meramente politico. Infatti per la prima volta non c’è stato un preventivo confronto istituzionale con il CAL così come i commissari non hanno potuto leggere la relazione dei collegio dei revisori in quanto non ancora predisposta. Due questioni di metodo non di secondo ordine se pensiamo all’importanza di un confronto istituzionale con i territori, rappresentati dal CAL, così come dell’obbligo di Legge per i revisori di redigere un documento attestante la regolarità dei conti.



Ma anche sul piano dei contenuti siamo molto preoccupati: Irpet ci evidenzia una crescita del PIL Toscano inferiore alla media nazionale, ed il governatore smentisce dando dei numeri conosciuti solo da lui; gli poniamo il problema del turismo estero, sempre evidenziato in termini di criticità dal rapporto IRPET, ed il Governatore ci risponde che mai così bene è andato il turismo. Gli diciamo che il bilancio presenta una contrazione della spesa di 193 ML e lui ci risponde che gli investimenti aumenteranno. I documenti parlano di mancate entrate tributarie per circa 60 ML e il governatore dice che di questa questione, cioè di tasse non ne vuole parlare. Gli facciamo presente di un taglio di 4 ML sul sistema di depurazione nel comprensorio del cuoio, e lui semplicemente risponde di non saperne niente.



Insomma sembra di parlare non con un governatore ma con un sofista o retore, che appunto con la retorica trova le risposte a tutto.

Purtroppo la Toscana sta vivendo una crisi come mai nella storia repubblicana. Da parte nostra faremo di tutto per salvaguardare le istituzioni e cercheremo, in qualità di forza di governo a livello nazionale, di far emergere le risposte che attendono da troppo tempo i nostri concittadini", conclude Marco Casucci.