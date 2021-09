“Mancano, ormai, pochi giorni al suono della prima campanella in Toscana - afferma Luciana Bartolini, Consigliere regionale della Lega - ma, come al solito, non mancano i problemi in un settore, quello scolastico, che è costantemente alle prese con troppe criticità. Pare, ad esempio -prosegue il Consigliere -che siano tuttora diverse migliaia le cattedre da assegnare e questa grave lacuna non potrà che ripercuotersi, ovviamente, sul regolare avvio della didattica che, dopo la controversa esperienza della Dad, torna in presenza. Altra tematica non irrilevante - precisa l’esponente leghista - riguarda il formarsi delle cosiddette classi “pollaio”, dove vengono ammassati circa una trentina di studenti, cosa certamente non ideale in tempi di Covid. Per non parlare, poi - sottolinea la rappresentante della Lega - della situazione talvolta deficitaria degli edifici e quindi delle aule che ospiteranno gli studenti; da più parti, nelle varie province toscane, giungono, infatti, segnali poco rassicuranti sullo stato di salute delle strutture adibite a scuole. Vi è, poi l’annoso problema inerente al precariato e ciò è ampiamente testimoniato dal citato ampio numero di posti ancora vacanti. Insomma - conclude Luciana Bartolini -per fare piena chiarezza sulla complessa ed articolata problematica, redigeremo, quindi, un’interrogazione all’Assessore competente, confidando che, oltre ai dati numerici, ci possa fornire anche indicazioni certe su come ovviare ai tanti quesiti ancora sul tavolo”.