“La Lega, costantemente vicina alle persone ed ai territori, scende in piazza in questo fine settimana anche in Toscana, con una classica gazebata in tutta la Regione - afferma Luca Baroncini, Segretario regionale -. Un’ulteriore occasione di dialogo con i cittadini che aggiorneremo su quanto fatto in questo primo anno di Governo nazionale-prosegue Baroncini.” “Nell’occasione, chi vorrà, potrà anche tesserarsi ed essere, dunque, ancora più partecipe del nostro progetto che tende a migliorare la vita degli italiani e quindi, ovviamente, anche dei toscani.

Vi aspettiamo, quindi, nelle vie e piazze della Regione, oppure nelle sedi del partito per proseguire un dialogo serrato e costruttivo con la gente, cosa che per la Lega è, da sempre, di assoluta importanza" conclude il segretario regionale.