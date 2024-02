"Comprendo umanamente il deputato di Fdi Fabrizio Rossi, il quale si trova ogni giorno a cercare di difendere l'indifendibile sui continui ritardi del suo governo in merito allo stanziamento delle risorse necessarie per realizzare la Tirrenica. Tuttavia, se rinuncia a chiedere i soldi a Matteo Salvini e pensa di risolvere tutti i problemi solo con i bilanci della Regione Toscana, o si prende gioco dei cittadini o non crede nemmeno lui alle false promesse del ministro delle Infrastrutture".

Lo dichiara il deputato dem Marco Simiani, capogruppo Pd in commissione Ambiente in riferimento alle parole dell'esponente di Fratelli d'Italia che sollecitava il Governatore della Toscana a finanziare l'ammodernamento della Tirrenica.