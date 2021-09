"lo non faccio il medico, ho imparato che nelle crisi sanitarie la politica deve ascoltare i medici, quindi io mi adeguerò a quelle che saranno le indicazioni dei medici. E come il Piemonte è stata una regione tra le più performanti in Italia nella campagna vaccinale su prima e seconda dose, lo sarà, se il Governo deciderà, sulla terza dose". Sono le parole del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.