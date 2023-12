“Ringrazio la sezione antiterrorismo della Polizia di Stato che questa mattina ha compiuto un'importante operazione di sicurezza, arrestando due persone riconducibili alle organizzazioni terroristiche Jihad Islamica Palestinese, Stato Islamico e Al-Qaeda. Nella nostra città, in viale Monza, lo scorso 15 ottobre si era verificato un caso simile e la Digos aveva arrestato un egiziano di 33 anni, con precedenti, per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Questo è un altro importante segnale del Governo Meloni che sta facendo pulizia di tutti questi jihadisti, da troppi anni presenti in Italia e soprattutto in Lombardia, che hanno lo scopo di diffondere i loro contenuti con finalità di proselitismo.

Il nostro esecutivo sta recuperando il tempo perso dall'ex Ministro degli Interni Lamorgese che quando era a capo del Viminale, non ha mai perseguito questi soggetti pericolosissimi”. Lo afferma Riccardo De Corato, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera Riccardo De Corato, commentando l'operazione antiterrorismo avvenuta questa mattina a Brescia.