"Il senatore Turco si attribuisce risultatiti sul CIS e Acquario green che conosce solo lui. Peccato infatti che tutte le promesse fatte per Taranto dal M5S siano state disattese. Non c’è stata nessuna visione nei progetti presentati, ma solo tanti interventi random che faranno naufragare il senso stesso della nascita del CIS. Quando Turco aveva la delega al CIS, invece di dare una visione strategica ai progetti che erano già trentanove, li ha fatti lievitare a cinquatasette senza che nessuno di questi abbia avuto un impatto concreto sul territorio in termini ambientali, di sviluppo, di lavoro. Il senatore Turco ricordi le promesse non mantenute dei governi di Giuseppe Conte di cui lo stesso senatore si vanta di aver ricoperto ruoli di spicco. Piuttosto che dispensare consigli agli altri si occupi di chiarire la sua posizione in merito ai suoi rapporti con ILVA, ai retroscena dello scandalo della Masseria Galeota, agli affari della sua famiglia e ai suoi compensi da società pubbliche chiuse o inattive a Taranto. Possiamo confrontarci politicamente, ma non si dispensino opinioni sugli altri piuttosto si pensi alle proprie. Piena fiducia nel Ministro Carfagna e nel lavoro che sta svolgendo di ricognizione doverosa che è il punto di partenza necessaria per dare slancio alla città di Taranto".

Così in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.