"Avevamo preparato 500 emendamenti, qualora fosse stata analizzata in Aula una Proposta di Legge che avrebbe permesso la nomina di Fanucci, esponente di Italia Viva, come Direttore Generale di Sviluppo Toscana", afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega. "Una volta stoppata, nell'ambito dei lavori dello scorso Consiglio regionale, questa ipotesi, il rinvio in Commissione Controllo, da noi richiesto, ha permesso di scongiurare, ci auguriamo definitivamente, la predetta soluzione", prosegue il Consigliere. "Si è capito, dunque, che i requisiti richiesti non erano in linea con la candidatura voluta da Pd ed Italia Viva e quindi il tutto è stato, con nostra soddisfazione, bloccato", precisa l'esponente leghista.

"Adesso, considerate le difficoltà finanziarie della stessa Sviluppo Toscana, chiediamo che due figure chiave come quella del Direttore Generale e quella Operativa, vengano, pertanto, accorpate", sottolinea la rappresentante della Lega. "Basta con l'odiosa, quanto redditizia, spartizione delle poltrone da parte della Sinistra; gli 'amici degli amici' non devono avere nessun tipo di agevolazione nel fare carriera", conclude seccamente Elena Meini.