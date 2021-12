La ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti sarà la candidata di Italia Viva alle elezioni suppletive che avranno luogo il 16 gennaio nel collegio di Roma 1. A riportare la notizia è l'Ansa. In quella data si voterà per assegnare il seggio alla Camera che in precedenza era di Roberto Gualtieri, adesso sindaco della Capitale. Il partito di Renzi ha nominato così la nuova candidata, che oggi non è parlamentare.