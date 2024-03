"L'attivazione dello Sportello unico digitale per le attività produttive della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno rappresenta una straordinaria opportunità per il rilancio del sistema economico e produttivo del Sud: gli imprenditori che vogliono investire al Meridione potranno presentare progetti relativi a nuovi investimenti o riguardanti lo sviluppo d'impresa usufruendo di autorizzazioni uniche. Un eccezionale volano per l'economia, che porterà benefici sociali e occupazionali e ridurrà il divario Nord-Sud. L'ennesimo grande risultato del Governo Meloni, e in particolare del Ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto, per rafforzare il Sud e restituirgli la dignità che merita.

Altro che De Luca, che per circa dieci anni ha preso in giro i campani tradendo la loro fiducia. L'unico risultato ottenuto è l'ultimo posto della Campania in tutti gli indicatori sociali ed economici". Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d'Italia in Campania.