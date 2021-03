"È un'ottima notizia quella dell'accelerazione delle procedure concorsuali per assumere 2800 nuovi tecnici nel Mezzogiorno. Personale giovane e qualificato che sarà indispensabile per dare concreta attuazione a misure di vitale importanza per lo sviluppo del territorio e per il rilancio dell'economia meridionale, come il Superbonus 110% e tutti i progetti contenuti nel PNRR. Se questa iniziativa ha visto la luce, come moltissime altre varate nell'ultimo anno a favore del Sud, lo si deve solo a Peppe Provenzano, che nel ruolo di Ministro per il Mezzogiorno ha saputo dare un'inedita impronta all'agenda di governo, realizzando interventi storici come la ad esempio lo sgravio contributivo per i lavoratori delle regioni meridionali. L'assunzione di 2800 tecnici darà un vero e proprio sospiro di sollievo ai comuni del Mezzogiorno e, in particolar modo, a quelli pugliesi, che da tempo soffrivano di un organico sottodimensionato. Ben 481 nuovi ingegneri, progettisti, esperti di rendicontazione, di cui 270 per i comuni con meno di 30mila abitanti, saranno infatti assunti negli enti della nostra Regione. Ancora grazie, dunque, a Provenzano: i frutti del suo lavoro continuano a fare tanto bene al nostro amato Mezzogiorno".

Lo dichiara Marco Lacarra, deputato e Segretario del Partito Democratico in Puglia.