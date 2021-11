“Eletto sabato il nuovo Direttivo del Movimento Lombardi Civici Europeisti- dichiara Elisabetta Strada (Presidente uscente del Movimento Lombardi Civici Europeisti) a cura del Consiglio Direttivo formato da: Elisabetta Strada (Milano), Paola Agnoletto (Milano), Carlo Abba’ (Monza), Pietro Polzella (Cesate), Loredana Verzino (Cologno Monzese), Viviana Mazzei (Segrate), Alessandra Gay (Abbiategrasso), Alessandro Bertolini (Colico), Raffaele Grega (Lecco), Francesco Patitucci (Brescia), Paul Poiret (Crema) e Paola Palazzi (Milano). Un direttivo che rappresenta territorialità e le diverse voci dei cittadini lombardi.

Le nuove cariche direttive, elette all’unanimità dall’Assemblea, sono: Walter Andreazza (Presidente, area del varesotto), Viviana Mazzei (Vice Presidente - Segrate) e Luca Fusetti (Tesoriere – Castano Primo).”

“Inoltre – aggiunge la Consigliera civica- ringrazio i relatori che hanno partecipato al convegno svoltosi subito dopo dal titolo ‘IL CIVISMO IN LOMBARDIA: VERSO LE ELEZIONI REGIONALI DEL 2023’, che ha presentato un'analisi delle elezioni amministrative appena svoltesi, realizzata a cura di Paolo Natale, Professore al Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università degli Studi di Milano, dove insegna Metodi e tecniche della ricerca sociale e Survey Methods.

Agli approfondimenti e al dibattito hanno partecipato anche Vicinio Peluffo (Segretario regionale del PD in Lombardia), e Giuseppe Bottasini (Assessore al Comune di Pioltello) e Marino Nava (Vicesindaco del Comune di Lissone), come rappresentanti politici civici del territorio lombardo, moderati da Francesca Ulivi (giornalista e Assessore del Municipio 1 a Milano).”

“Sabato – dichiara il neo eletto Walter Andreazza- l’Assemblea del Movimento Lombardi Civici Europeisti ha voluto conferirmi l’incarico di guidare il Movimento per il triennio 2021/2024.

L’emozione e la soddisfazione da subito si sono trasformati in impegno e responsabilità per essere stato eletto all’unanimità a ricoprire il ruolo di Presidente, in un momento tra i più importanti e delicati per il Civismo Lombardo e per tutta la compagine riformista, che si candida a contendere la leadership della Regione Lombardia nel 2023.

Ringrazio tutti per la fiducia, ma soprattutto Elisabetta Strada per avere proposto la mia candidatura all’Assemblea.

Il suo pragmatismo e la continua vicinanza alle comunità civiche saranno il mantra del mio mandato.”



““Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro al nuovo vertice del Direttivo – aggiunge Strada- in vista delle elezioni amministrative provinciali e della Città Metropolitana, un percorso verso le prossime elezioni regionali che si svolgeranno nel marzo 2023.”

“Le ultime elezioni amministrative – conclude Strada- hanno mostrato nei numeri il crescente peso del civismo nel nostro paese, un successo elettorale basato su alcune caratteristiche comuni ai diversi candidati civici che hanno ottenuto successo alle elezioni: non perdere mai di vista i temi e le richieste dei territori; dare ascolto e risposte concrete ai bisogni reali delle persone e sviluppare strategie politiche per rispondere a questi bisogni (particolarmente in tema di salute pubblica, diritto alla cura e in tempi rapidi per tutti); varare politiche ambientali, sul trasporto pubblico e sulla qualità dell'aria, coinvolgendo gli enti locali nelle strategie politiche, all’interno di un percorso politico coerente di matrice progressista, ambientale e in una cornice europeista.

Continua quindi il lavoro di costruzione della rete civica lombarda, un obiettivo ambizioso per rafforzare e intensificare la rappresentanza civica e la voce dei territori.”

Così dichiara Elisabetta Strada, Presidente dei Lombardi Civici Europeisti