“Roma piace sempre di più agli stranieri. Con il 35,7% delle preferenze totali è la città italiana più amata dai turisti internazionali: il doppio di Milano (16,1%), più di Venezia (10,7%), Firenze (6,4%) e Catania (5%) messe insieme”. Lo ha detto l’assessore capitolino a Turismo, Grandi Eventi, Moda e Sport, Alessandro Onorato commentando la ricerca, presentata dal Ministero del Turismo e da Enit in occasione degli Stati generali del Turismo a Sorrento, che tiene conto dei clic e delle citazioni in rete e sui social.

“E’ un primato – ha aggiunto l’assessore Onorato - che premia le strategie che abbiamo messo in campo nell’ultimo anno per promuovere nelle principali fiere internazionali di settore l’appeal turistico della Città Eterna. Agli asset tradizionali del patrimonio culturale, monumentale ed enogastronomico abbiamo aggiunto il calendario dei grandi eventi della moda, dello sport e dei concerti live. Tutti appuntamenti che da soli valgono un viaggio, eventi che diventano il valore aggiunto di una visita nella Città Eterna e che negli ultimi mesi hanno rilanciato l’immagine di Roma nel mondo. Restituendole il ruolo che le spetta di meta internazionale preferita per una vacanza incentrata sullo svago, il divertimento e la cultura”.