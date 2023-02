“Siamo orgogliosi dopo 21 anni di aver individuato la soluzione per sanare la ferita ambientale nel parco di Colli d'Oro. Grazie al finanziamento di 14 milioni e 620mila euro, che abbiamo ottenuto nell’ambito del bando ‘Sport e Inclusione’ del PNRR, l'ecomostro che giace lì abbandonato verrà finalmente demolito e nella stessa area nascerà un palazzetto dello sport moderno ed ecosostenibile. Integrato nel parco grazie alla riqualificazione del verde esistente e alla valorizzazione in chiave sportiva, con percorsi fitness e mountain bike attrezzati con totem QR-code informativi a disposizione gratuitamente dei residenti e degli appassionati. Il nuovo palazzetto ospiterà le partite in casa delle squadre romane di A2 del basket e della pallavolo e la serie A del calcio a 5. Oltre ai campi outdoor di calcetto e polifunzionali per gli allenamenti. L’intera struttura sarà integrata nel parco esistente: il tetto ricoperto da verde naturale, le strutture esterne realizzate sfruttando lo sbancamento del precedente intervento non ultimato. L’atrio di accesso è previsto con vetrate trasparenti mobili, per mettere a disposizione della cittadinanza una cavea che diventerà luogo di incontro e animazione. Un’opera che porterà valore, sarà un'occasione di riqualificazione e di sviluppo unica per tutto il quartiere”. Lo ha detto l’assessore capitolino a Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda Alessandro Onorato intervenendo in occasione della Commissione Trasparenza e Garanzia.



“Il primo obiettivo - ha aggiunto il presidente del XV Municipio, Daniele Torquati - resta quello di abbattere il 'mostro di cemento' presente nel parco dal 2012 e garantire il totale mantenimento dello spazio verde. Parliamo di un nuova progettualità, con la garanzia che l’impianto sarà pubblico, con una struttura ridimensionata rispetto al precedente progetto che permetta di partecipare alle serie minori delle competizioni sportive. Tutte richieste che il Dipartimento Sport ha accolto”.