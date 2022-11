"Mi piacerebbe dire di essere sorpreso, ma in realtà è un ciclo che si ripete da decenni su Ostia e non solo. C'è una questione morale mai risolta dal Pd e riguarda tutto il Lazio: dello scandalo Ruberti non parla più nessuno, ma noi lo ricordiamo bene. Dalle 'alte sfere' il Pd proverà a dare tutta la colpa ai dirigenti locali, ma chi ci crede non conosce il territorio, il suo passato e presente". Così in una nota Paolo Ferrara, consigliere capitolino del M5s e vicepresidente dell'Assemblea capitolina.

"La questione morale travalica Ostia per entrare nella carne viva, o forse nel ventre molle, del Pd. A tutti i livelli. E uno dei peggio complici è il silenzio di quei partiti che, per interessi politici, li hanno aiutati a vincere le amministrative", continua Ferrara.

"Invece quanto deve essere scomodo, per le lobby e i centri di potere, avere il M5S al governo di Roma? Sono domande a cui è facile rispondere", conclude il cinquestelle.