"Oggi Colleferro inaugura l'anno da Capitale Europea dello Spazio. La presidenza della CVA Community of Ariane Cities, per la volta approdata in Italia, è motivo d'orgoglio per tutto il territorio della provincia di Roma ed è il giusto riconoscimento dell'eccellenza del settore aerospaziale rappresentato a Colleferro da decine di imprese. Nel Lazio il distretto aerospaziale dà lavoro ad oltre 20mila persone e si è prontamente ripreso dopo lo scoppio dell'emergenza Covid. Sono convinta che avere nella nostra regione la Capitale Europea dello Spazio 2022 darà ulteriore slancio alla space economy laziale che già vive un periodo di crescita importante". Lo dichiara in una nota Maria Spena, deputata di Forza Italia eletta nel Lazio.