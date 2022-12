"Tramite un Decreto a firma di Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, 14 grandi città italiane potranno usufruire di fondi da destinare alla sicurezza stradale urbana-affermano Giovanni Galli e Federico Bussolin, rispettivamente Consigliere regionale della Lega e Capogruppo leghista in Consiglio comunale a Firenze." "Tra le località interessate, vi è anche Firenze, con uno stanziamento di oltre 600,000 euro-proseguono i Consiglieri." "Queste risorse, serviranno a favorire l'implementazione di apparati per mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato e tutta una serie di altre opere, tese, appunto, a prevenire incidenti-precisano gli esponenti leghisti." "Un ringraziamento, dunque, al Ministro Salvini(il sottoscritto, segnala Galli, aveva richiesto, conoscendone la sensibilità, proprio un suo intervento sulla delicata problematica) per aver firmato un atto che è molto utile, alfine di favorire la sicurezza pure nelle strade fiorentine-sottolineano i rappresentanti della Lega." "Un'ulteriore testimonianza, dunque, della concretezza messa in campo dal predetto dicastero, per salvaguardare l'incolumità dei cittadini-concludono Giovanni Galli e Federico Bussolin."