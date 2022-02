“Tra le persone identificate dalla questura di Torino per l’assalto di ieri alla sede di Confindustria, ritorna ancora una volta Askatasuna: 16 militanti, protagonisti anche degli scontri di piazza Arbarello, di nuovo denunciati per lesioni a pubblico ufficiale. Ribadendo solidarietà agli agenti feriti, chiediamo anche la chiusura di Askatasuna. Questo centro sociale è un covo di estremisti rossi, professionisti dello scontro che si macchiano da anni di crimini che nulla hanno a che fare con la democrazia. I militanti, infiltrandosi nelle manifestazioni per creare disordini, costituiscono un pericolo per i giovani che vogliono protestare pacificamente. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: non possiamo fare sconti a nessuno quando si parla di sicurezza”.

Così in una nota la senatrice torinese della Lega Marzia Casolati.