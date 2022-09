"In Confartigianato abbiamo sottoscritto il patto di fiducia tra imprenditori, politica e istituzioni per sostenere le proposte avanzate dalla federazione per creare un ambiente favorevole all'artigianato e alle Micro e piccole e medie imprese". Così, in una nota, il candidato alla presidenza della regione Sicilia per il centrodestra, Renato Schifani.

.