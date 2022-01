"Voglio esprimere il mio apprezzamento nei confronti del governo nazionale per avere tollerato la mia ordinanza e quella del governatore della Calabria Occhiuto a proposito di quella evidente ingiustizia relativa al transito sullo Stretto".

Lo ha affermato in conferenza stampa il Presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci.

"Io non sono mai stato generoso con i no vax ma mi sembra una follia mettere in discussione che la Sicilia sia una regione italiana come le altre".

La Sicilia in zona arancione? "Mi auguro di no - ha aggiunto. I dati sono dalla nostra parte ma la situazione può cambiare in poche ore".