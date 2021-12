"Dopo anni difficilissimi di rinunce, sacrifici, incertezze il 2022 ci consegna il dovere della speranza per la nostra Isola e per ciascuno di noi. La speranza, anzi la certezza di un futuro migliore che vogliamo costruire insieme".

E' il videomessaggio di fine anno del Presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci.

"Basta rassegnazione, dobbiamo sapere osare e, se necessario, dobbiamo sapere sfidare il destino avverso perché uniti possiamo farcela" prosegue Musumeci.

"Grazie per lo straordinario lavoro che, anche in queste ore, stanno svolgendo i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e amministrativi, i soccorritori del 118, le donne e gli uomini in divisa. A tutti loro voglio esprimere il più vivo apprezzamento per la professionalità e l'impegno profusi, a volte sino all'estremo sacrificio" ha aggiunto il Presidente Musumeci.