"La candidatura di Dino Giarrusso a Presidente della Regione Sicilia è una notizia positiva e un atto di vera democrazia. So che le candidature devono attraversare gli step necessari all’interno dei partiti e delle coalizioni. Il Partito Democratico, è la casa delle primarie, e del confronto con i cittadini. Ogni atto democratico, volto ad aumentare la partecipazione attiva degli elettori non solo è il benvenuto ma va incoraggiato.

Ho stima di Dino ed ho con lui condiviso un percorso di attivismo politico comune, ma anche quando le nostre strade si sono separate non è mai venuto meno il rispetto e il continuo confronto. Abbiamo la stessa visione, ancora più che politica, “della” politica. Il suo gesto ha portato un’aria di novità e partecipazione nella discussione sulle elezioni regionali. Di certo non posso prevedere chi alla fine sarà il candidato, ma sono convinto che la candidatura di Giarrusso rafforzi l’asse del dialogo democratico tra Pd e M5S".

Così il deputato Pd Santi Cappellani in una nota.