Lo stato di emergenza per la siccità “lo chiederemo sicuramente”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando con i giornalisti a Milano. La situazione “è drammatica - ha aggiunto il leghista - per la Lombardia, per il Piemonte, per l’Emilia-Romagna, per un bacino diverso ma anche per il Veneto”.