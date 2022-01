Rientro a scuola? "Mi sembra impossibile pensare di non riaprire la scuola, un'istituzione fondamentale del Paese, e tenere accessibile tutto il resto".

È la posizione del Presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, espressa oggi in un'intervista su La Repubblica.

"Trasformeremo gli insegnanti e i presidi in dei cassazionisti. Le regole da seguire sono troppo complicate - spiega Toti. Ciò che non viene bloccato dal coronavirus rischia di essere fermato da una lunga serie di regole, che in gran parte tra l'altro non sono applicate" conclude.