"Occorre impostare una nuova strategia che consenta ai nostri territori di riprendere a far correre l’economia e ai cittadini di tornare a vivere con più serenità".

Lo ha affermato il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito al documento predisposto dal gruppo tecnico ristretto insieme ad altre quattro regioni (Campania, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto) e inviato al Ministero della Salute.

Sulla scuola, nel documento i cinque governatori chiedono di "focalizzare l’attenzione sugli studenti positivi sintomatici, soprattutto alla luce della protezione data dai vaccini".

"Sono sempre più numerose - ha aggiunto Fontana - le segnalazioni di famiglie bloccate in casa dal caos di regole complicate, spesso attuate diversamente da dirigenti scolastici che faticano a raccapezzarsi. Serve una semplificazione e soprattutto una continuità didattica per i ragazzi, per gli insegnanti e per le famiglie".