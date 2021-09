“La chiusura del Liceo Linguistico Maria Immacolata di Nuoro è un fatto grave che rischia di compromettere il diritto allo studio di centinaia di ragazzi: per questo abbiamo scritto al Ministro dell’ Istruzione Bianchi, affinché trovi al più presto una soluzione soddisfacente”. Così in una nota Giuseppe Luigi Cucca, Vicepresidente di Italia Viva in Senato e il senatore della Lega Carlo Doria.

“La vicenda interessa una regione, la Sardegna, in cui il tasso di dispersione scolastica è fra i più alti d’ Europa, peraltro acuito dalla pandemia e dalla didattica a distanza.

ll Liceo linguistico di Sassari ha proposto l’apertura di una sede a Nuoro. Una soluzione auspicabile. Parimenti, è indispensabile che vengano quanto meno consegnati immediatamente i nulla osta per consentire a questi ragazzi di proseguire il loro percorso di studi” concludono Cucca e Doria.