In un'intervista rilasciata a LabParlamento, la vice-presidente dell'ANP (Associazione Nazionale Presidi) Lazio Cristina Costarelli ha dichiarato che “I tamponi rapidi non sono una soluzione ma, se fatti con regolarità, potrebbero certamente aiutare. Andrebbero fatti nelle scuole con infermieri che giungono nelle strutture ogni 15 giorni, il tutto non a carico delle famiglie”.