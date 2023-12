Aree deposito scorie nucleari, Francesca Ghirra (Alleanza Verdi e Sinistra) dichiara: "No grazie, non le vogliamo nella nostra isola. Dopo l’inerzia e i disastri di questi anni, il presidente Solinas non esponga la nostra terra per i depositi delle scorie. Ci aspettiamo serietà e lealtà verso il popolo sardo".