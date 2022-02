Un piano straordinario di intervento, a sostegno dell’agricoltura e del comparto agropastorale sardo messo in ginocchio dal rincaro generalizzato delle materie prime e dall’aumento dei costi dell’energia, è stato chiesto, con una interrogazione in commissione, da un gruppo di deputati PD al ministro delle politiche agricole Patuanelli, primo firmatario il deputato Andrea Frailis. Nell’interrogazione, che porta le firme anche di Antonella Incerti, Susanna Cenni, Romina Mura e Gavino Manca, si sottolinea come allevatori e coltivatori chiedano oggi interventi del Governo, capaci di garantire il giusto prezzo del mercato e salvaguardare tutto il comparto produttivo sardo.