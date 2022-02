"Dopo il via libera dell'Autorità Anticorruzione (ANAC), è stata finalmente firmata l'assegnazione dei lavori per la realizzazione della nuova Pediatria di Padova. Una struttura che ha una valenza davvero importante, per i bambini, per le loro famiglie, per l'intera comunità". Ad annunciarlo, direttamente dai profili social, è il Presidente della regione Veneto, Luca Zaia.