“Dopo svariate e pressanti sollecitazioni sul tema anche da parte nostra, siamo ora in spasmodica attesa(al pari, immaginiamo, di tutti i cittadini toscani) di conoscere quale sarà il necessario Piano che la Regione sta elaborando alfine di ridurre le chilometriche liste d’attesa - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità -. Tra le righe si evince - prosegue il Consigliere - che il personale (complessivamente ed atavicamente carente) dovrà, giocoforza, lavorare oltre il normale orario di lavoro e verrà pagato, pare, con un “superstraordinario” di cui, poi, verificheremo attentamente l’entità. Si doveva, dunque, aspettare tutto questo tempo - precisa l’esponente leghista - per puntare a lenire il forte e quotidiano disagio patito dai cittadini toscani? Ad oggi - sottolinea il rappresentante della Lega - pare che circa il 40% di chi necessita di una prestazione sanitaria non riesca neppure a prendere un normale appuntamento; un dato che, dunque, testimonia apertamente l’enormità della criticità. Insomma -conclude Giovanni Galli - a nostro avviso, si annunciano tempi ancora piuttosto lunghi e tormentati per coloro i quali avranno la necessità di rapportarsi con una Sanità pubblica regionale, i cui responsabili sono bravi, questo sì, esclusivamente ad accumulare milioni di debiti”.