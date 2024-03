"Quando uno è chiamato ad amministrare una Regione, sarebbe fondamentale saper utilizzare nel migliore modo possibile i fondi a disposizione, soprattutto in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo. Perché, se non si è preparati in tal senso, allora le criticità restano immutate", afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità, riferendosi alle ennesime richieste del Governatore (e quando mai ha smesso!) che chiede aiuto a Roma per risolvere l'atavica problematica delle liste d'attesa e la carenza di personale. "Il caso payback è, ad esempio, significativo di una malagestione sanitaria che si trascina da anni e che, alla fine, si ripercuote sui cittadini, a cui vengono aumentate le tasse a fronte di servizi assistenziali non certo all'altezza delle aspettative", prosegue il Consigliere.

"Quindi, chiediamo a Giani di riflettere sui tanti errori commessi anche in campo sanitario, prima di svicolare ad arte, battendo cassa al Governo centrale. Riguardo, poi, alle circa ottanta case di comunità promesse dallo stesso Presidente, ci auguriamo che sappia, fin da ora, dove trovare i professionisti necessari a renderle pienamente operative, per evitare che diventino delle inutili scatole vuote, con ulteriore sperpero di denaro pubblico", precisa il rappresentante della Lega.