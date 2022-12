“Il payback imposto ai produttori di dispositivi non è e non deve essere la soluzione al buco di bilancio in sanità. Un provvedimento ingiusto e vessatorio. Così si mettono sul lastrico centinaia di aziende che saranno costrette a dichiarare il fallimento. E di conseguenza migliaia di lavoratori e famiglie rischiano di trovarsi senza stipendio. Saremmo di fronte ad una vera e propria crisi sociale. Non è accettabile che il Presidente Giani ritenga il ricorso a questo strumento come la principale via di uscita per far tornare i conti. Da mesi abbiamo lanciamo l’allarme sulla condizione del bilancio della sanità toscana.

Il Governo Meloni ha stanziato oltre due miliardi in più sul fondo nazionale per la sanità e questo nonostante si sia usciti dalla fase acuta della crisi pandemica. In Toscana non servono solo più risorse per la sanità ma una reale programmazione e organizzazione che permetta di fare economie. Serve un maggior controllo sulla spesa, un impiego adeguato delle risorse umane e finanziarie, una revisione a tutto tondo della governance. Se Giani e Bezzini non sono in grado di gestire i conti sanitari e di garantire un’assistenza sanitaria degna di una Regione come la Toscana, si facciano da parte. E’ da sprovveduti credere di far tornare i conti sulla pelle dei cittadini".

Lo dichiara Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e membro della Commissione sanità.