«Promessa mantenuta. Oggi la Giunta Rocca risponde con un’azione concreta per ridurre il sovraffollamento dei pronto soccorso, rendendo disponibili posti letto finora non utilizzati. Tenere la delega alla sanità, come ha fatto il Presidente, comporta degli oneri ma rimboccarsi le maniche e risolvere in brevissimo tempo situazioni di emergenza rappresenta da sempre una sua caratteristica e una garanzia per la sanità del Lazio».

E' quanto dichiara il consigliere regionale della Lista Rocca, Luciano Crea.