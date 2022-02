"Secondo il Presidente Giani e l'Assessore Bezzini - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità - i milioni in arrivo da Roma serviranno per risolvere, entro l'estate ed in gran parte, l'annoso problema delle liste d'attesa nella sanità toscana, ulteriormente amplificato dall'avvento del Covid. Considerata la mole di attività pregressa da sbrogliare ed ovviamente tenendo ben presente che, quotidianamente, a prescindere dai conclamati ritardi, i cittadini hanno necessità di servirsi dell'assistenza sanitaria pubblica - prosegue il Consigliere - ci chiediamo, pertanto, se, effettivamente, la delicata criticità troverà soluzione. Il finanziamento statale - precisa l'esponente leghista - dovrebbe essere impiegato maggiormente nel pagare le particolarmente numerose ore di straordinario del personale che sarà chiamato ad un superlavoro e tutto ciò, a nostro avviso, sarà difficilmente e realisticamente sufficiente per centrare, come detto, l'obiettivo prefissato. Resta, peraltro - sottolinea il rappresentante della Lega - il nodo cruciale ed artatamente quanto inutilmente nascosto della carenza di medici, infermieri ed Oss; una lacuna che si trascina, irrisolta, da anni. Nell'ambito dei lavori della specifica Commissione - conclude Giovanni Galli - chiederemo, quindi, che, da marzo in poi, l'Assessore Bezzini, ci relazioni, oltre che sull'andamento della pandemia, anche riferendoci quali siano i numeri relativi agli esami effettivamente smaltiti mensilmente, confidando che non venga utilizzato il limite tassativo dei venti minuti a visita specialistica, come qualcuno aveva ipotizzato..."