"Abbiamo approvato un pacchetto di delibere per rendere disponibili nuovi posti letto, articolati per diverse tipologie assistenziali, così da alleggerire i reparti di medicina e chirurgia e creare spazi per i pazienti in emergenza" lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che aggiunge: "Una soluzione emersa a seguito di un confronto con i direttori sanitari e dei pronto soccorso. È una prima, importante, risposta concreta verso lo sblocco di una situazione, lesiva della dignità e della salute dei nostri cittadini, ma anche del personale sanitario costretto a operare in condizioni a dir poco disastrose".