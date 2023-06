"Complimenti ad Alberto Stefani, eletto oggi dai militanti segretario della Lega in Veneto. In bocca al lupo e buon lavoro a lui ed a tutti i componenti del Direttivo, con la certezza che si lavorerà con unità e passione, con Autonomia, lavoro, sicurezza e crescita del Veneto e dell’Italia come obiettivi comuni". Così Matteo Salvini, leader della Lega, sul suo profilo Twitter.

