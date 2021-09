In queste ore, a Roma, sta facendo discutere la candidatura alle elezioni amministrative, nelle liste di Fratelli d'Italia, di Francesco Cuomo. Ultrà e - secondo Giovanni Zannola del PD - con dichiarate tendenze neofasciste. Queste le parole del consigliere dem: "Francesco Cuomo è candidato consigliere comunale nella lista Fratelli d’Italia (la cui leader è, ricordiamolo, Giorgia Meloni) per Michetti sindaco. Ex capo ultras della Lazio, conosciuto come ‘il camerata’. Non abbiamo bisogno di un programma politico per capire qual è il suo pensiero e un articolo de La Repubblica lo spiega chiaramente. È questo quello che ci aspetta? Quali valori può portare con sé Francesco Cuomo? Senza volersi soffermare sulla stretta amicizia con esponenti vivi o morti del mondo della criminalità romana, basterebbe la legge per apologia di fascismo a tenere lontano questi individui dalla vita comune. L’Italia è una repubblica antifascista. Per legge, non per opinione. E, cosa ancora più importante, per motivazioni storiche molto serie. Via gli ideali fascisti dalla politica italiana e alla larga dall’amministrazione della città di Roma i loro rappresentanti".