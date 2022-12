Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha disposto l'ordinanza per il bando di realizzazione del termovalorizzatore in un'area di 10 ettari nella zona di Santa Palomba. "Lo avremo entro l'estate 2026: sarà interamente finanziato da chi vincerà la gara. E non prevede utilizzo di soldi pubblici", ha assicurato il primo cittadino.