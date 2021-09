“Non ci sono più dubbi: Enrico Michetti è prontissimo per andare a Chi l’ha visto. Non solo è riuscito, infatti, a saltare ben tre confronti pubblici con gli altri candidati, ma a poche settimane dal voto non c’è traccia nemmeno del suo programma. Nulla. Siamo di fronte a un candidato fantasma senza uno stralcio di idea per Roma e messo lì, forse a sua insaputa, da Giorgia Meloni. È incredibile che il centrodestra si presenti al voto, di fatto, con una sedia vuota: è offensivo verso la città e verso i cittadini romani che meritano un vero sindaco”. Lo dichiara in una nota Francesco Silvestri, deputato romano e membro del Direttivo M5S alla Camera.

"In realtà - aggiunge Silvestri - l’unica cosa che gli riesce bene sono le sue assurde esternazioni sui fasti dell'antica Roma imperiale che però lo proiettano di diritto tra i migliori cabarettisti della Capitale. Michetti lasci perdere la contesa per il Campidoglio e torni a fare il tribuno radiofonico: lì sarà libero di fare tutte le battute che vuole”, conclude.