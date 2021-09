"Chi lascia la strada vecchia per quella nuova, sa quel che lascia ma non quello che trova", recitava così un vecchio detto che Virginia Raggi sembra prendere alla lettera. La sindaca uscente di Roma, candidata per un secondo mandato, torna a battere su un tasto molto caro al Movimento 5 Stelle, quello del candidato del popolo da opporre a quelli del palazzo: "Io sono una donna libera e non sono legata a logiche che appartengono ai vecchi partiti. È ciò che ho sempre dimostrato in questi anni e che sto continuando a dimostrare anche durante la campagna elettorale. A differenza dei miei sfidanti Gualtieri e Michetti che per parlare devono chiedere il permesso, io non devo chiederlo a nessuno. Le persone che faranno parte della mia squadra sono donne e uomini competenti e scelti con criterio. Presenterò i primi nomi prima del voto. Pensate che invece Gualtieri e Michetti hanno già detto di non voler svelare i nomi. Non vogliono rischiare di scontentare nessuno. La verità è che sono obbligati ad ascoltare troppe voci e sottostare alle faide interne al partito. La differenza fra me e loro è che io sono la sindaca della gente, mentre loro sono candidati di palazzo. Con loro Roma sarebbe nuovamente vittima di un eterno conflitto fra le correnti del Pd e della destra. Per non parlare di Michetti. La gente ancora si chiede chi sia. Anche i partiti che lo sostengono tradiscono l’imbarazzo di chi ha capito di aver candidato una persona del tutto inadeguata, che fugge di fronte a qualunque confronto".