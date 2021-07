"Anche durante questo fine settimana gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono stati impegnati nei controlli per garantire la nostra sicurezza, con particolare attenzione alle disposizioni anti-contagio e alla vendita degli alcolici oltre l’orario consentito.

Nel quartiere di San Lorenzo è stato chiuso un minimarket per violazione della nuova ordinanza anti-alcol. A Trastevere, invece, sempre per il consumo di bevande alcoliche oltre l’orario consentito sono state effettuate una ventina di sanzioni. In zona Ardeatina, invece, è stata interrotta una festa abusiva a cui stavano partecipando oltre 40 persone, durante la quale venivano somministrati cibi e bevande irregolarmente.

I controlli hanno riguardato anche il contrasto all’abusivismo commerciale: in zona Pigneto sono stati 10mila gli articoli posti sotto sequestro.

Ringrazio anche oggi gli uomini e le donne della nostra Polizia Locale che ogni giorno, con particolare attenzione nel weekend, lavorano per proteggere la salute e la sicurezza di tutti noi. Un ringraziamento a tutte le forze dell’ordine per la gestione della partita degli Europei Ucraina-Inghilterra che si è svolta senza tensioni e disordini in città" lo ha scritto su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi