"Domattina alle ore 11 si svolgerà un Consiglio Straordinario in XV Municipio sull'importante argomento Fascia Verde Ztl, una goffa mossa da parte della sinistra locale per tentare di 'mischiare le carte in tavola' e farsi vedere operativa agli occhi degli elettori del territorio, mentre il sindaco e la giunta comunale, della loro stessa area politica, hanno chiaramente fatto intendere di voler andare avanti e tagliare fuori dalla mobilità romana almeno mezzo milione di cittadini a partire da novembre di quest'anno".

Così in una nota Andrea Nardini e Giuseppe Mocci, rispettivamente coordinatore e consigliere Lega in XV Municipio. "Una scelta inaudita - proseguono - che non possiamo accettare, e, come Lega, portiamo avanti una posizione di netta, nettissima contrarietà. Chiediamo tra l'altro di rivedere i confini della zona a traffico limitato rispetto alla delibera attuale, che prevedrebbe, a Roma nord, una fascia verde fino al Gra (Labaro-Saxa Rubra). In ultimo - spiegano ancora gli esponenti leghisti - troviamo assolutamente inammissibile che non sia stato invitato all'assemblea municipale di domani il sindaco di Roma Capitale, nonostante la Lega e in generale il centrodestra ne abbia fatto espressamente richiesta. Giudichiamo la presenza dell'Assessore Patané e del presidente della Commissione Mobilità non sufficienti per portare avanti un dibattito serio ed efficace per apportare deroghe e cambiare questo provvedimento, Gualtieri - concludono Nardini e Mocci - avrebbe dovuto metterci la faccia, e non l'ha fatto".