"Congratulazioni ai carabinieri che hanno arrestato l’extracomunitario somalo che stanotte, a ponte Lanciani, ha picchiato selvaggiamente un 16enne indiano, intervenuto per difendere una coppia con un neonato in braccio. Solidarietà al giovane e un applauso per il suo straordinario coraggio". Lo dichiara in una nota il candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti, commentando l'episodio avvenuto nella giornata di ieri a Roma, in zona Nomentana, dove un cittadino somalo di 32 anni aveva inizialmente aggredito una coppia con un neonato, salvo poi scagliarsi contro un ragazzo 16enne che aveva tentato di salvarli.

E aggiunge: "Mi auguro che il criminale sia condannato ad una pena esemplare e che non rimanga un minuto in più sul nostro territorio. Anche perché lo straniero che offende con i propri comportamenti criminali gli esseri umani, che civilmente vivono nel nostro paese, non merita di restare in Italia. Un episodio sconcertante che conferma l’emergenza sicurezza a Roma: da Sindaco chiederò un tavolo permanente con Prefetto, Questore e forze dell’ordine per garantire più pattugliamenti, più videosorveglianza, più presenza dello Stato ed un monitoraggio permanente". "La sicurezza è un diritto primario di tutti i cittadini e noi intendiamo tutelarlo senza se e senza ma!", conclude.